53783 مستفيدًا من مركز الغدد الصماء والسكري بمستشفى القنفذة خلال عام 2022

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قدّم مركز الغدد الصماء والسكري بمستشفى القنفذة العام خدماته لـ (53783) مستفيداً وذلك خلال عام 2022 م.

وأوضح المركز أن عدد مراجعي عيادة القدم السكري بلغ 3779 مراجعًا، فيما بلغ عدد التحاليل المخبرية 17871، بينما بلغ عدد مراجعي عيادة الغدد الصماء كبار 4572 مراجعًا.

وأضاف أن عدد مراجعي العناية الخاصة بلغ 1658 مراجعًا، فيما بلغ عدد المرضى الجدد والفرز 8272، في حين بلغ عدد مراجعي عيادة الغدد الصماء والسكري أطفال 2777 مراجعًا، وعدد مراجعي عيادة المتابعة الصباحية والمسائية 12788 مراجعًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من التثقيف الصحي للسكري 566 مستفيدًا، بينما بلغ عدد مراجعي عيادة سكر الحمل 1500 للعام نفسه.