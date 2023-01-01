57 % من الأورام يتم كشفها بظهور الأعراض

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قال تقرير طبي صدر من جامعة شيكاغو، إن 14% فقط من الأورام السرطانية تم تشخيصها بعد إجراء فحص موصى به للمريض، وإن 57% من الحالات التي تم تشخيصها بالفعل، ليس لها حالياً اختبار فحص موصى به، ولا يتم كشفها إلا عندما تظهر الأعراض.

ونشر التقرير موقع مديكال إكسبريس، وقال إن أكثر من نصف حالات سرطان عنق الرحم (52%) يتم تشخيصها عن طريق الفحص المبكر، وكذلك 45% من حالات سرطان القولون والمستقيم. بينما يتم كشف 3% فقط من أورام الرئة بواسطة الفحص.

وقال التقرير: «هناك حاجة إلى مزيد من خيارات الفحص للكشف عن المزيد من السرطانات وتحسين النتائج للمرضى».

واعتمد التقرير على نتائج فحوصات السرطان وبيانات التشخيص في الولايات المتحدة لعام 2017.