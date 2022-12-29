6 أطعمة غنية بالبروتينات لا غنى عنها أسبوعياً

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ينصح الأطباء وخبراء التغذية بإدراج البروتين في النظام الغذائي اليومي، لما له من فوائد كبيرة في بناء العضلات وتعزيز المناعة والمحافظة على وزن صحي.
وتتعدد مصادر البروتين، فمنها ما هو حيواني كاللحوم والأسماك والطيور، ومنها ما هو نباتي كالمكسرات والبقوليات، حيث أفادت دراسة نشرها موقع “EatingWell” المتخصص بأنه يجب تناول مقدار كافٍ من البروتينات خلال الأسبوع.
وفيما يلي نستعرض أبرز الأطعمة النباتية والحيوانية الغنية بالبروتين:
1- “الفستق”: يحتوي كل 30 غراماً من الفستق على 6 غرامات من البروتين، ويوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ويعد مصدراً هاماً لفيتامين B6 والفوسفور ومضادات الأكسدة.
2- “البيض”: تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 6 غرامات من البروتين، كما يعد مصدراُ جيداً للكولين واليود وفيتامين D، فضلاً عن توفيره جميع الأحماض الأمينية الأساسية.
3- “العدس”: يحتوي كل نصف كوب من العدس على 9 غرامات من البروتين، فضلاً عن كونه غنياً بالعناصر الغذائية المهمة كالألياف والبروتين وحمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد.
4- “الدجاج”: يحتوي كل من دجاج اللحم الداكن والأبيض على فيتامين B12 والكولين، كما تحتوي كل حصة تزن 90 غراماً من الدجاج على 26 غراماً من البروتين.
5- “السمك”: تعد أسماك المياه الباردة الزيتية مثل السلمون والتونة من أفضل مصادر أحماض أوميغا-3 الدهنية، كما تحتوي حصة واحدة تزن 75 غراما من سمك السلمون على 22 غراما من البروتين.
6- “الزبادي اليوناني”: يحتوي على كمية رائعة من البروتين مقارنة بأنواع الزبادي الأخرى، ويحتوي كذلك على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.