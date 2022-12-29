6 أطعمة غنية بالبروتينات لا غنى عنها أسبوعياً

1- “الفستق”: يحتوي كل 30 غراماً من الفستق على 6 غرامات من البروتين، ويوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ويعد مصدراً هاماً لفيتامين B6 والفوسفور ومضادات الأكسدة.

2- “البيض”: تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 6 غرامات من البروتين، كما يعد مصدراُ جيداً للكولين واليود وفيتامين D، فضلاً عن توفيره جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

3- “العدس”: يحتوي كل نصف كوب من العدس على 9 غرامات من البروتين، فضلاً عن كونه غنياً بالعناصر الغذائية المهمة كالألياف والبروتين وحمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد.

4- “الدجاج”: يحتوي كل من دجاج اللحم الداكن والأبيض على فيتامين B12 والكولين، كما تحتوي كل حصة تزن 90 غراماً من الدجاج على 26 غراماً من البروتين.

5- “السمك”: تعد أسماك المياه الباردة الزيتية مثل السلمون والتونة من أفضل مصادر أحماض أوميغا-3 الدهنية، كما تحتوي حصة واحدة تزن 75 غراما من سمك السلمون على 22 غراما من البروتين.

6- “الزبادي اليوناني”: يحتوي على كمية رائعة من البروتين مقارنة بأنواع الزبادي الأخرى، ويحتوي كذلك على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.