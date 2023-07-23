6 أطعمة للوقاية من أمراض القلب

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كشفت دراسة طبية حديثة أجراها علماء كنديون، أن هناك 6 أنواع من الأطعمة تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت الدراسة التي أجراها علماء في جامعة ماكماستر ومعهد صحة أبحاث السكان في أونتاريو، أن هذه الأطعمة هي الفاكهة والخضراوات والبقوليات والمكسرات والأسماك ومنتجات الألبان كاملة الدسم.

وتوصلت الدراسة إلى هذه النتائج بعد أن حلل الباحثون بيانات من دراسات متعددة شملت 245 ألف شخص في 80 دولة ركزت على الأنظمة الغذائية لهؤلاء، وقارنوا بينها بالنسبة لمن يعاني أمراض القلب ولدى غير المصابين بها.

ونصحت الدراسة بأن يشتمل النظام الغذائي اليومي على حصتين إلى ثلاث حصص من الفاكهة، و2 إلى 3 حصص من الخضار، وحصة واحدة من المكسرات، ووجبتين من منتجات الألبان، كما أوصت بأن يشتمل النظام الغذائي أيضا على ثلاث إلى أربع حصص أسبوعية من البقوليات و2 إلى 3 حصص من الأسماك.

وقال كبير الباحثين سالم يوسف، إن الدراسة ركزت على الأطعمة الوقائية أو الطبيعية حصريا، مشيرا إلى أن الاعتدال هو المفتاح في استهلاك هذه الأطعمة.