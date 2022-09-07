6 أطعمة لنوم بدون أرق .. تعرف عليها

المناطق_متابعات

كثير من الناس يعانون من صعوبات في الخلود إلى النوم رغم التعب، كما يعاني آخرون من تقطع فترات النوم.وفيما يلي نصائح بتناول بعض المواد الغذائية التي تساعد الإنسان على النوم بشكل أفضل وأسرع.أظهرت نتائج أبحاث علمية أن الجوز يحتوي على هرمونات الميلانتون، وأن تناوله يرفع من نسبة ذلك الهرمون في جسم الإنسان، ويساعد هذا الهرمون الذي يفرزه المخ أثناء الليل على النوم.

يحتوي البيض على الأحماض الأمينية وهي جزء من هرمون السيروتونين الذي يساعد على النوم وينظم مزاج الإنسان.بحسب نتائج دراسة علمية في الولايات المتحدة الأمريكية، فالناس الذين تناولوا أرز الياسمين في وجبة العشاء ينامون أسرع بمرتين من أولئك الذين يتناولون وجبات أخرى، فهذا النوع من الأرز غني بمؤشرات «الجلايسيمي» التي تزيد من إنتاج هرمونات النوم.

تناول المأكولات المصنوعة من فول الصويا يساعد على النوم بسرعة وبراحة تامة.

يساعد الماغنيسيوم على إنتاج الطاقة داخل جسم الإنسان، كما يجعل العضلات والأعصاب تستريح من التعب والإجهاد.

وينصح بتناول المأكولات الغنية بالماغنيسيوم كالخضروات والعدس والفول.

الكاكاو غني بالأحماض الأمينية التي تساعد على النوم،

ويستحسن تحضير مشروب الكاكاو الساخن بحليب اللوز بدلاً من حليب البقر