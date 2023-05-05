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6 أعراض بارزة لمرض السيلياك.. وهذه مسمياته

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 5 مايو 2023 - 8:37 صباحًا

حددت مدينة الملك سعود الطبية، أبرز أعراض مرض السيلياك المناعي الذي يهاجم الجسم، وذلك ضمن حملتها التوعوية الشهرية لمكافحة الأمراض.

وأوضحت المدينة، أن أعراض المرض تشمل الإسهال ومشكلات الجهاز الهضمي كالغثيان والانتفاخات والإمساك وفقدان الشهية، إلى جانب نقص الوزن دون سبب، والتعب والإرهاق وظهور دهون البراز بسبب عدم امتصاصها.

ولفتت إلى أن السيلياك هو مرض مناعي يهاجم الجسم وتحديداً الأمعاء الدقيقة عند تناول الجلوتين (بروتين القمح)، حيث لم يتم تحديد سبب المرض حتى الآن، ومن مسمياته اعتلال الأمعاء الحساسة للجلوتين وبراعم الاضطرابات الهضمية.

أخبار 24 | 6 أعراض بارزة لمرض السيلياك.. وهذه مسمياته

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 5 مايو 2023 - 8:37 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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