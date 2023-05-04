6 أعراض تظهر على المصاب بعدوى الحمى المالطية

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حددت هيئة الصحة العامة “وقاية” الأعراض الأولية التي قد تظهر على الإنسان بعد إصابته بعدوى الحمى المالطية التي عادةً ما تُصيب الماشية والكلاب.

وأوضحت الهيئة أن أعراض الإصابة قد تظهر خلال مدة تتراوح ما بين بضعة أيام إلى بضعة أشهر، وتشمل: فقدان الشهية والحمى وألما في العضلات والمفاصل أو الظهر، إلى جانب التعرّق والصداع والإرهاق.

وتُعد الحمى المالطية مرضاً بكتيرياً تسببه أنواع مختلفة من بكتيريا البروسيلا التي تُصيب الماشية والكلاب، وقد يصاب الإنسان بالمرض عند مخالطة الحيوانات المصابة أو تناول منتجاتها كالحليب والجبن.