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6 أعراض خطيرة تستدعي استشارة طبيب الأطفال فورًا

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 29 نوفمبر 2022 - 5:33 صباحًا

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أكد د. عبدالله الشهري استشاري الجراحة العامة وجراحة الصدر والمناظير للأطفال، أهمية استشارة طبيب الأطفال في حال ظهور بعض الأعراض على الطفل.

وقال الشهري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الأورام السرطانية لدى الاطفال أمر مرعب، وتتطلب مراقبة الوالدين لحالة الطفل الصحية”.

وقال إن هناك بعض العلامات التي قد تظهر على الطفل وتستدعي عمل فحوصات وأشعة على الفور كالتالي:

– آلام متكررة في البطن

– نقص في الوزن

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– انخفاض الشهية بشكل مفاجئ

– فقر الدم وما يصاحبه من شحوب الوجه والخمول

– وجود بروز في منطقة البطن أو الصدر

– ضيق النفس عند النوم على الظهر

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 29 نوفمبر 2022 - 5:33 صباحًا
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