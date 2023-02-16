6 إرشادات عليك مراعاتها عند ضبط إضاءة الغرفة والشاشات

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قدّمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب مراعاتها عند ضبط إضاءة الغرفة وإضاءة الشاشات، وذلك حرصاً على سلامة وصحة العين وتجنب إجهادها.

وأوصت الوزارة بإغلاق الإضاءة في الغرفة واستبدالها بمصباح مكتبي قابل للتعديل، في حال كانت الإضاءة تأتي من الأعلى أو من الخلف، مع تجنب وضع الشاشة أمام نافذة أو جدار أبيض، ووضعها على مستوى العين وعلى بعد ذراع من الشخص الجالس أمامها.

كما نصحت بتجريب عدة مستويات من التباين والسطوع بالشاشة حتى الوصول لمستوى مريح للعين، واستخدام ميزة الوضع الليلي لتقليل السطوع أثناء ساعات الليل، مع تجربة تكبير خط الكتابة.