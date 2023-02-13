6 تقليعات جديدة للصحة والجمال تؤثر على الأسنان

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تُشكل بعض التقليعات المتعلقة بالصحة والجمال بعض المخاطر على صحة الأسنان، لذا يجب الانتباه لها خلال اتباعها بشكل متكرر.

ويُحذر أطباء الأسنان، من تأثير هذه التقليعات على الأسنان ومنها فرك الأسنان بالفحم أو أخذ جرعات من خل التفاح أو وضع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند في الفم.

ونستعرض من خلال هذا التقرير أبرز تلك التقليعات:

خل التفاح

رغم الترويج لخل التفاح على أنه يحسن الهضم ويدعم جهاز المناعة ويعزز صحة القلب لكنه قد يكون ضاراً للأسنان من خلال تآكل مينا الأسنان بسرعة كبيرة ويكشف طبقة العاج الصفراء تحتها.

الزيت

يزيد الحديث عن أن وضع الزيت في الفم لمدة 15 إلى 20 دقيقة يعمل على تنقية الجسم وإزالة السموم، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم بعض الحالات مثل أمراض اللثة أو تسوس الأسنان.

ماء الليمون

يساعد ماء الليمون في الهضم وتحسين مظهر البشرة، لكن شربه بانتظام يمكن أن يتسبب في تآكل مينا الأسنان أو حتى تسوسها؛ بسبب ارتفاع نسبة الحمض في الليمون.

حمية العصائر

يزيد شرب كميات كبيرة من العصير على مدى فترة طويلة من التأثير على الأسنان والتسبب في أضرار طويلة المدى؛ لأنه يضعف مينا الأسنان ويؤدي إلى التسوس وتهيج اللثة وإصابتها بالأمراض.

الحليب النباتي

يؤدي تناول الحليب النباتي بكثرة إلى نقص في الكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى المفيدة للفم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

معجون أسنان الفحم

يعد استخدام منتجات معجون الأسنان التي تحتوي على الفحم في تبييض الأسنان، من الأمور الخطيرة؛ كونها قاسية جداً وقد تؤدي إلى وقوع أضرار بمينا الأسنان ببطء.