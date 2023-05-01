6 خضراوات تكون صحية أكثر بعد الطهي.. تعرف عليها

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يعد تناول الخضراوات بأي شكل، سواء أكانت نيئة أو مطبوخة، ضروريًا لما توفره من العناصر الغذائية، وسعرات حرارية منخفضة، لذلك إن كنت تحب أصابع الجزر النيئة فلا تتردد.

ويشير الخبراء إلى أنه رغم الاعتقاد الشائع أن الخضراوات المطبوخة تحتوي على عناصر غذائية أقل من تلك الطازجة، إلا أن هذا لا ينطبق على جميع الخضراوات، فبعض العناصر الغذائية الموجودة ببعض الخضراوات والفواكه، لا يمكن الاستفادة منها سوى بالطبخ، حتى يتمكن الجسم من الاستفادة منها، وفي هذا التقرير نستعرض عددًا منها والتي تكون صحية أكثر عند طهيها.

الجزر يؤكل مسلوقًا

يؤدي الطهي في حالة “الجزر” إلى تنشيط الكاروتينات المقاومة للسرطان في هذا النبات، وهي المغذيات المسؤولة عن لونه البرتقالي.

ووجدت دراسة أجريت عام 2008، أن سلق الجزر حتى يصبح طريًا يزيد من تركيز الكاروتينات بنسبة 14%.

وحذرت الدراسة من تسوية الجزر بالقلي، لأن هذه الطريقة تتسبب في انخفاض مستويات الكاروتين بنسبة 13%.