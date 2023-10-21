6 ذهبيات في انتظار أخضر الملاكمة غداً ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023”

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تأهل 6 لاعبين من المنتخب السعودي للملاكمة للمباريات النهائية, التي ستقام غداً من دورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023″، التي تقام على صالة الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود في الرياض.

وستواجه اللاعبة كلثوم حنتول، لاعبة المنتخب الإماراتي هيا العلي في وزن 50 كجم، الساعة 7.00 مساء، بعد فوزها اليوم على الكويتية فضة العصفور في نصف النهائي.

وستخوض حلا الرشيدي المواجهة النهائية أمام البحرينية مريم خميس، الساعة 7.15 مساء، في وزن 54 كجم، بعد فوزها اليوم على الإماراتية مناهل المخيلي.

وسيواجه ثامر المطرفي، لاعب المنتخب الإماراتي عامر الصويدر، في وزن 63.5 كجم، الساعة 8.00 مساء، بعد فوزه اليوم على الكويتي عمر أحمد، في حين سيخوض حسن كعبي المباراة النهائية، أمام الشيخ تركي آل خليفة لاعب المنتخب البحريني، في وزن 71 كجم الساعة 8.15 مساء، وذلك بعد فوزه على الإماراتي حسين الكندري.

وسيلاعب محمد الصبحي، لاعب المنتخب الكويتي يوسف حسين، في وزن 80 كجم، الساعة 8.30 مساء، بعد فوزه اليوم على الإماراتي عيسى الكردي، كما تأهل اللاعب سلطان المساعد للمباراة النهائية في وزن فوق 92 كجم ليلاقي البحريني دنيس لاتيبوف غداً الساعة 8:45 مساءً، وذلك بعد تخطيه الإماراتي محمد الحفيتي في مباراة نصف النهائي.