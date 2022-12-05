6 طرق تحميك من الضغط المهني.. تعرف عليها

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يعتبر الغذاء من العوامل الرئيسة في تحسين الصحة النفسية، كما يعتبر الاهتمام بجودة وتوازن الوجبات الرئيسة والخفيفة من أهم المهمات في هذا الشأن..هذا ما نصحت به وزارة الصحة السعودية، مؤكدة أن الغذاء من العوامل الرئيسة في تحسين الصحة النفسية.

وعلى الصعيد نفسه نصح «المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية»، باتباع 6 طرق للتعامل مع الضغط المهني والحماية منه على النحو التالي: