6 مشروبات “تنقص وزنك”

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يحتاج من يسعون لإنقاص وزنهم أو الحفاظ على حمية غذائية بعينها معرفة أفضل المشروبات التي تساعدهم في التخلص من الوزن الزائد وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

ويُنصح بعدد من المشروبات التي تمنح تلك الميزة خاصة مع تناولها في الصباح، حيث كان أبرزها ماء الليمون الذي يُعد من المشروبات البسيطة والفعالة لفقدان الوزن إلى جانب دوره في إزالة السموم من الجسم، وكذلك الشاي الأخضر لدوره في حرق الدهون بطريقة طبيعية وآمنة.

وتتوفر هذه الفوائد في مشروبات خل التفاح عبر وضعه في كوب مع الماء وعسل النحل ليساهم في التحكم مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى شاي الزنجبيل الذي يساعد في تحسين الهضم وحرق السعرات الحرارية.

ويأتي في مجموعة المشروبات المهمة أيضاً ماء بذور الشيا التي تعتبر قوة غذائية ويمكن أن تكون إضافة رائعة للروتين الصباحي، مع إمكانية تناول حليب الكركم الدافئ لتميزه بخصائص مضادة للالتهابات والمساعدة في فقدان الوزن.