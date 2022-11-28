6 نصائح لتجنب الغفوة القصيرة أثناء القيادة

كما وجهت الهيئة عدة نصائح لتجنب الحوادث والمخاطر التي تنتج عن الغفوة القصيرة ومنها، إيقاف السيارة عند الشعور بالتعب، أخذ قسط من الراحة 10 دقائق عند الشعور بالنعاس، فرك العينين، تناول العلكة لأنها تساعد على التركيز أثناء القيادة.