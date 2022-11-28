6 نصائح لتجنب الغفوة القصيرة أثناء القيادة

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يتعرض بعض سائقي المركبات إلى الغفوة القصيرة أثناء القيادة، نتيجة عدم أخذ ساعات كافية من النوم فضلًا عن إرهاق الجسم وفقدان القدرة على التركيز مما يعرض حياة الراكبين للخطر.
من جانبها، حذرت هيئة الفحص الفني الألمانية Tüv Süd، من خطورة الغفوة القصيرة على سلامة القيادة، موضحة أنه عند الغفوة لمدة ثانيتين يتم قطع مسافة 56 مترًا أثناء السير بسرعة 100 بدون رؤية الطريق، مما يرفع خطر وقوع حادث.
كما وجهت الهيئة عدة نصائح لتجنب الحوادث والمخاطر التي تنتج عن الغفوة القصيرة ومنها، إيقاف السيارة عند الشعور بالتعب، أخذ قسط من الراحة 10 دقائق عند الشعور بالنعاس، فرك العينين، تناول العلكة لأنها تساعد على التركيز أثناء القيادة.