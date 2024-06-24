6.2 مليون عملية عَبْر “أبشر” في مايو

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نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، أكثر من 6.2 مليون عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر “أبشر أفراد” و”أبشر أعمال”، خلال شهر مايو الماضي.

وجرى تنفيذ أكثر من 4.1 مليون عملية من خلال منصة أبشر أفراد، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 106.6 ألف عملية تحقق من صلاحية الهوية، و43.2 ألف عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و32 ألف عملية في خدمة بياناتي، و29.6 ألف تعريف بفرد أسرة، و14.6 ألف عملية في خدمة بياناتي المطورة، وإصدار 8 آلاف سجل أسرة، و5.2 ألف عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، و1.9 ألف عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.

وعبر المديرية العامة للجوازات، تم إصدار 356.2 ألف تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 307.5 ألف إقامة، و177.1 ألف عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني، و41.8 ألف عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و20.9 ألف عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و14.5 ألف عملية في خدمة تقرير مقيم، و11.7 ألف عملية في خدمة نقل الخدمات، و8.9 ألف عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و5.5 ألف عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار1.2 ألف تفويض استقبال القادمات للعمل.

وأنجزت المنصة 149 ألف عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و102.8 ألف عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و100.4 ألف تجديد لرخصة القيادة، و82.1 ألف طلب لإصدار تفويض القيادة، و65 ألف عملية في خدمة استبدال اللوحات، و24.5 ألف عملية في خدمة مبايعة المركبات، و8.3 ألف عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و5.7 ألف عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و5.3 ألف عملية في خدمات السلاح الناري.

كما تم إنجاز 214.7 ألف طلب لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 90.4 ألف تقرير في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 3.6 ألف استفسار عام عن البصمة.

وعبر منصة “أبشر أعمال”، تجاوزت العمليات المنفذة 2.1 مليون عملية، حيث تضمنت إصدار مليون تفويض داخليًا وخارجيًا، و318.1 ألف عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، و201.2 ألف عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 141.8 ألف تأشيرة خروج وعودة، كما تمت إضافة 88.2 ألف مستخدم فعلي للمركبة، وإجراء 58.9 ألف عملية تجيير البطاقة الجمركية، و41.2 ألف عملية نقل خدمات، وإجراء 35.6 ألف عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة.

وشهدت المنصة إجراء 30.7 ألف عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و24.4 ألف تفويض في خدمة تفويض القيادة للزائرين، وإصدار 24 ألف شهادة خلو سوابق، و14.4 ألف إذن لإصلاح مركبة للمنشآت، وتجديد 13.8 ألف رخصة سير، و7.2 ألف عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و7 آلاف عملية إلغاء لتأشيرة الخروج والعودة، وإجراء 6.5 ألف تحديث لمعلومات جواز السفر، و4.2 ألف استعلام عن معلومات المركبات، و3.5 ألف عملية تعديل مهنة، و3.3 ألف عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و3.3 ألف عملية في الأسلحة الهوائية، و2.3 ألف استعلام عن معلومات رخصة القيادة، و1.3 ألف تصريح في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.