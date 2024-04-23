6.3 مليار ريال.. إيرادات طيران ناس خلال العام 2023

المناطق_الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا أن إجمالي إيرادات شركة طيران ناسفي عام 2023 بلغت 6.3 مليار ريال سعودي بزيادة 32% مقارنة بالعام السابق 2022.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم في مؤتمر “اقتصاديات شركات الطيران”، الذيتستضيفه مدينة الرياض يومي 22 و23 أبريل الجاري، أكد فيها بأن طيران ناس، الذي تأسس عام 2007، يحقق أرباحاً سنوية منذ العام 2015 باستثناء فترة جائحة كورونا 2020.

كما أكد المهنا أن طيران ناس تقدم بطلب الحصول على عروض لعدد 30 طائرة عريضة البدن، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يتم الاختيار وتوقيع الصفقة خلال العام الجاري 2024، وذلك لمواكبة خطة الشركة الاستراتيجة للنمو والتوسع والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 لربط العالم بالمملكة مع 250 وجهة دولية.

وأشار المهنا إلى أن أزمة كورونا 2020 كانت أكبر تحدٍ في ظل توقف العمليات والإيرادات، لذاأطلقت الشركة برنامجاًللتحول خلال الجائحة بهدف إعادة بناء استراتيجيتها ونموذج أعمالها، موضحاً بأن هذا البرنامج كان له أثر إيجابي على تحسين كفاءة التشغيل والانفاق، إذ تمكنت الشركة من توفير 375 مليون ريال سعودي خلال فترة الجائحة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها طيران ناس، المصنف رابعاً كأفضل طيران اقتصادي في العالم في 2023 وفق منظمة “سكاي تراكس” عن حجم إيراداته السنوية وسط أنباء مؤكدة عن عزم الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العالم خلال العام الجاري 2024.