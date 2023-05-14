60 فناناً وفنانة يبدعون خلال مشاركتهم فعاليات ملتقى “عناقيد” للفنون البصرية

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أبدع 60 فناناً وفنانة من مختلف مناطق المملكة, خلال مشاركتهم فعاليات ملتقى عناقيد للفنون البصرية بتنظيم نادي “عناقيد”، تحت مظلة البوابة الوطنية للهوايات “هاوي” إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة.

وشهد الملتقى الذي أقيم في محافظة بلقرن بمنطقة عسير إقبالاً واسعاً من المهتمين في مجالات الفن التشكيلي والخط العربي والتصوير والتصاميم إلى جانب فنون “الريزن” و”التراث”.

واكتسب أهميته عبر استضافة المهتمين في الفنون البصرية ليشاركوا بخبراتهم في مجالات الفنون المختلفة.

يذكر أن نادي عناقيد أحد الأندية المخصصة للهواة, وتأسس عام 2020م في محافظة بلقرن بمنطقة عسير, ويندرج تحت مظلة “هاوي” البوابة الوطنية للهوايات التابع لمركز برنامج جودة الحياة، والذي يقوم بتنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم وتطوير القطاع تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحفيز حيوية المجتمع وتوفير خيارات أكثر تعزز أنماط الحياة.