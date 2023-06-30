600 ألف من الأغنام حصيلة الحجاج بـ”نسك”

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بلغت حصيلة النسك التي تم تنفيذها من قبل مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”، لحجاج بيت الله الحرام هذا العام، 600 ألف رأس من الأغنام.

وجرى تنفيذ النسك وفق أعلى معايير الأمن والسلامة الغذائية؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها بكامل قيمتها الغذائية عن طريق شركائها من الجمعيات الأهلية المرخصة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وتستهدف “أضاحي” خلال موسم الحج الوصول إلى تنفيذ ما يقارب مليون رأس، ويعمل في المشروع نحو 30 ألف جزار وطبيب بيطري وفني وإداري وعامل وفق منظومة متكاملة للوصول الى أهدافها، وسعيها إلى تقديم المساعدات من اللحوم إلى أكثر من 30 دولة إسلامية.

فيما يجري الكشف البيطري والشرعي على 6 مراحل لضمان خلوها من العيوب المانعة والأمراض وتخزينها بطريقة آمنة.