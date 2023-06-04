61 عضوا بمجلس النواب الليبي يرفضون زيادة عدد مقاعد البرلمان

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قالت صحيفة (الساعة 24 ) إن 61 عضوا بمجلس النواب الليبي اتهموا لجنة 6+6 بتجاوز صلاحياتها بعد تقارير عن زيادة عدد مقاعد البرلمان.

وأفاد بيان النواب إن أعضاء المجلس يُحملون رئيس مجلس النواب عقيلة صالح “مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات لجنة 6+6 دون الرجوع إلى المجلس”.

كما طالب النواب بترك مسألة زيادة مقاعد البرلمان للدستور القادم.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد ذكرت في وقت سابق من السبت أن أعضاء لجنة (6+6) صوتوا بالموافقة بالإجماع على قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد.

ونقلت قناة تلفزيون فبراير الليبية عن مصادر لم تسمها القول إن مجلس النواب سيتكون من 290 عضوا، في حين يتكون مجلس الشيوخ من 90 عضوا وأن الانتخابات الرئاسية ستجري على جولتين يتم الحسم بها في الجولة الثانية على أن تتم الطعون في مزدوجي الجنسية في الجولة الثانية.