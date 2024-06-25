645 لغمًا منتزعًا باليمن خلال أسبوع

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أسهمت جهود مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، في انتزاع 645 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 46 لغمًا مضادًا للدبابات، و593 ذخيرة غير منفجرة، و6 عبوات ناسفة، وذلك خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو.

وتمكن فريق “مسام” من نزع لغم واحد مضاد للدبابات، و64 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وفي محافظة مأرب نزع الفريق 4 ألغام مضادة للدبابات بمديرية رغوان، و3 ألغام مضادة للدبابات و257 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوادي، و12 لغمًا مضادًا للدبابات و200 ذخيرة غير منفجرة و5 عبوات ناسفة بمديرية مأرب.

كما تمكن فريق “مسام” من نزع 26 لغمًا مضادًا للدبابات، و63 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة واحدة ناسفة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، ونزع 6 ذخائر غير منفجرة في مديرية صبر بمحافظة تعز.

وارتفع بذلك عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر يونيو إلى 3.4 ألف لغم؛ ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن 448.3 ألف لغم زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.