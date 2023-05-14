676 قتيلا على الأقل حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان

وتسبب النزاع في نزوح أكثر من 936 ألف شخص، بما في ذلك 736 ألف شخص نزحوا داخليًا منذ بدء الصراع، ونحو مائتي ألف عبروا الحدود إلى الدول المجاورة، حسبما أفادت المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.