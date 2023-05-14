676 قتيلا على الأقل حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان

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ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي إلى 676 قتيلا على الأقل و5576 جريحا.
جاء ذلك وفق ما أعلن، اليوم الأحد، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان.
وقال المكتب في بيان: “استمرت الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لـ 30 يوما على التوالي، لا سيما في الخرطوم وحولها، ما أسفر بحلول 14 أيار/مايو عن مقتل 676 شخصا على الأقل، وإصابة 5756 آخرين منذ بدء القتال”.
وتسبب النزاع في نزوح أكثر من 936 ألف شخص، بما في ذلك 736 ألف شخص نزحوا داخليًا منذ بدء الصراع، ونحو مائتي ألف عبروا الحدود إلى الدول المجاورة، حسبما أفادت المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.
وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.
ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.