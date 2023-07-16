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“681.5 مليون ريال” قيمة إيجارات أحياء جدة المُزالة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 يوليو 2023 - 8:59 صباحًا

المناطق_مكة

استعرضت إمارة منطقة مكة المكرّمة، الخدمات المجانية لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة منذ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي، التي شملت 681.5 مليون ريال، قيمة إيجارات للسكان.

وقدّمت أمانة المنطقة 108.2 ألف خدمة، شملت سلالاً غذائية، وأدوية، ووجبات، ونقلاً للعفش، وحليب الأطفال.

كما تمّ توظيف 277 مواطناً ومواطنة، وتسكين 24.7 ألف أسرة، وتسليم 1240 وحدة إسكان تنموي.

وكانت لجنة الأحياء العشوائية بالمحافظة، قد أعلنت انتهاء أعمال الإزالة في جميع الأحياء المطوّرة بمشروع جدة، بحسب الخطة التنفيذية.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 يوليو 2023 - 8:59 صباحًا
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shimaa mohamed

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