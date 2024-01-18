7 آلاف دولار مكافأة للاعبي ناميبيا بعد الفوز على تونس

المناطق_متابعات

أعلن روبرت شيموشيلي رئيس الاتحاد الناميبي لكرة القدم، بالتعاون مع إحدى الشركات الراعية للاتحاد عن صرف 150 ألف دولار ناميبي (نحو 7 آلاف دولار أمريكي)، لكل لاعب بعد الفوز التاريخي على تونس.

وحقق منتخب ناميبيا فوزا مفاجئا على تونس، وهو الانتصار الأول لهذا المنتخب خلال مشاركاته القليلة بكأس الأمم الأفريقية.

وحرص رئيس الاتحاد على توجيه عبارات الدعم والمساندة للاعبين لتحقيق المزيد في البطولة.

وقال شيموشيلي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الناميبي: “لقد تركتم عائلاتكم من أجل هذه المهمة، ووضعتم كل تركيزكم في البطولة، لكي تجعلوننا فخورين.. الشعب الناميبي يشكركم على صناعة التاريخ”.

وحث رئيس الاتحاد كل الجماهير القادر على مساندة منتخبها بأي وسيلة ممكنة ألا تتأخر عن ذلك لكي ما يستطيع المنتخب تحقيق إنجازات أخرى في هذه البطولة.