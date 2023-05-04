7 آلاف معلمة رياض أطفال يتدربن على الفنون الموسيقية

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بادرت أكثر من 7 آلاف معلمة من معلمات رياض الأطفال إلى الالتحاق بـ«البرنامج التأهيلي لمعلمات رياض الأطفال للتدريب على الفنون الموسيقية» في مرحلته الأولى، الذي ينفّذ تحت مظلّة «استراتيجية تنمية القدرات الثقافية»، بالشراكة بين وزارتي الثقافة والتعليم، وبإشراف من هيئة الموسيقى.

وتهدف الإستراتيجية إلى تحقيق عدد من النتائج، أهمها إتاحة الفرصة للمواهب المبدعة من أبناء وبنات الوطن في اكتشاف قدراتهم منذ وقت مبكر، وتنميتها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاعين التعليمي والثقافي إقليمياً ودولياً.

وانطلقت المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي يوم أمس الأحد، وتستمر لمدة أربعة أسابيع، تحت إشراف هيئة الموسيقى التابعة لوزارة الثقافة، وخبراء متخصصين في التعليم والتدريب لمرحلة رياض الأطفال، بينما سيتم الإعلان عن التسجيل في المرحلة الثانية من البرنامج وإتاحته للراغبات في وقت لاحق.

يشار إلى أن البرنامج يهدف لبناء مهارات معلمات رياض الأطفال المعرفية والأدائية المرتبطة بتنفيذ الأنشطة الموسيقية الموجهة للأطفال، وذلك عبر التعرّف على خصائص الصوت والمصطلحات المرتبطة بها.