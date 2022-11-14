7 أسباب تجعلك لاتستطيع التوقف عن تناول الوجبات الخفيفة

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على الرغم من العوامل الأخرى التي تلعب دورًا، فإن السعرات الحرارية هي العامل الأكبر الذي يجب أخذه في الاعتبار عند فقدان الوزن، لكن هل تشعر دائمًا بالرغبة في تناول وجبة خفيفة؟ أم أنك لاتشعر بالشبع أبدًا، على الرغم من تناول وجبات كبيرة؟.

وكشف الخبراء عن أهم الأسباب التي تدفع الشخص لتناول الوجبات الخفيفة، والحلول البسيطة للمساعدة في التوقف عن ذلك، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن”.

1. عدم الأكل بالقدر الكافي

وقالت ايلي بريشر، خبيرة التغذية: “إن تناول المزيد من الطعام لن يمنعك بالضرورة من الوصول إلى أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن”.

بل قد يكون العكس هو الصحيح. إذ يتم إنتاج هرمون الجوع ، الجريلين، عندما تكون المعدة فارغة، لإعلام الدماغ بأن الوقت قد حان لتناول الطعام.

وشرحت إيلي، قائلة: “السماح للجوع بالخروج عن نطاق السيطرة قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في الوجبة التالية، وطلب أكثر مما نحتاجه في المطعم، والإفراط في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بعد يوم من تقييد السعرات الحرارية”.

وأضافت أن هذه العواقب تأتي بنتائج عكسية لفقدان الوزن، وغالبًا ما تحفز حلقة مفرغة من الإفراط في تناول الطعام والتقييد. لذا أوصت بـ “تناول وجبات منتظمة ومتوازنة واستمع إلى إشارات الجوع”.

ونصت إيلي: “إذا تخطيت وجبة الإفطار وواجهت خمولاً في منتصف الصباح مما يجعلك تفرط في تناول الطعام في وقت الغداء لبقية اليوم، فحاول تناول وجبة فطور غنية بالبروتين بدلاً من ذلك”.

واقترحت تناول الزبادي اليوناني والشوفان والفاكهة أو البيض على الخبز المحمص مع السلمون.

2. تخطى الوجبات

قال جيس هيلارد، خبير التغذية: “لإدارة الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة بشكل فعال، من المهم للغاية التأكد من أنك تتناول ثلاث وجبات يوميًا تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك” .

وأشار إلى أن هذا يشمل الكربوهيدرات والبروتين والخضروات والدهون الصحية.

وحذر من أنه “من خلال عدم تناول الطعام في أوقات الوجبات الرئيسية، سيجد جسمك صعوبة في تثبيت مستويات السكر في الدم وسيجعلك تشعر في حالة من الجوع المستمر”.

وتابع: “لتجنب هذا والتأكد من أن مستويات الطاقة لديك متسقة طوال اليوم، فإن تناول الوجبات الرئيسية أمر ضروري”.

3. عدم ممارسة الحركة

الطعام شيء، لكن الحركة يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن أيضًا.

قال جيس: “لا تجلس في انتظار رؤية النتائج. عليك أن تكون استباقيًا في نظام اللياقة الخاص بك ويجب أن يتبع ذلك فقدان الوزن. تعتبر ممارسة الرياضة بانتظام أمرًا ضروريًا لروتين صحي، لذا ابحث عن تمرين أو فصل دراسي تستمتع به وحاول الالتزام به”.

وأضاف: “المشي المنتظم يمكن أن يساعد؛ حاول تخصيص مقدار محدد من الوقت كل يوم للحركة، وجدولتها في التقويم الخاص بك مثل موعد”.

4. عدم النوم بما فيه الكفاية

عندما يحرم الجسم من النوم، يرتفع إنتاج هرمون الجريلين، مما يجعلنا نشعر بالجوع.

توضح إيلي: “في غضون ذلك، ينخفض إنتاج هرمون اللبتين (هرمون الامتلاء)، مما يجعلك أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام”.

وتوصي بالحصول على ثماني ساعات من النوم على الأقل كل ليلة للمساعدة في التحكم في نبضات الشهية.

وقالت إنه “في حين أن هذا ليس ممكنًا دائمًا اعتمادًا على الظروف الفردية، ضع في اعتبارك أن جوعك ورغبتك الشديدة قد يتأثران نتيجة لذلك”.

وأضافت: “التركيز على ممارسات التغذية ونمط الحياة لتحسين نومك يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا”.

واقترحت إيلي الإقلاع عن الكافيين بعد وقت الغداء (وهذا يشمل الشوكولاتة الداكنة والشاي أيضًا!) ودمج المشي اليومي للمساعدة في تنظيم ساعة الجسم الطبيعية.

5. الشعور بالملل

يقول جيس: “في معظم الأوقات، لا نشعر بالجوع حتى لتناول هذه الوجبات الخفيفة، ونجد أنفسنا نقوم برحلات لا نهاية لها إلى الثلاجة، لعدم وجود أي شيء آخر نقوم به”.

وأضاف: “عندما تجلس على الأريكة في المساء، لماذا لا تشارك في لعبة ألغاز سودوكو أو كتاب تلوين للبالغين، لتحافظ على نشاط عقلك ويمنعه من التجول في خزانة الوجبات الخفيفة؟”.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى بإبقاء الأطعمة الحلوة والسكرية خارج المنزل.

ونصحت عند النسوف بتجنب البسكويت ورقائق البطاطس والشوكولاتة، لصالح شراء أشياء أخرى مثل الفاكهة والمكسرات.

6. السكر في الدم

تقول إيلي: “عندما نأكل في الغالب وجبات أو وجبات خفيفة تحتوي على الكربوهيدرات / السكر ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم – ثم الانخفاض بعد ذلك بوقت قصير”.

وأضافت: “انخفاض نسبة السكر في الدم يمكن أن يجعلنا نشعر” بالجوع “ويتركنا نبحث عن علبة البسكويت، مما يديم الدورة”.

وتابعت: “يرتبط ارتفاع نسبة السكر في الدم على المدى الطويل أيضًا بمرض السكري وأمراض القلب والالتهابات وتسارع الشيخوخة والعديد من المضاعفات الصحية الأخرى”.

لذا نصحت بدمج البروتينات والدهون والألياف في الوجبات اليومية، حيث يمكن أن تساعد جميعها في تقليل هذا الارتفاع والانهيار، عن طريق إبطاء إطلاق الجلوكوز في الجسم.

7. الدورة الشهرية

بالنسبة للنساء في سن الإنجاب، تعد التقلبات الهرمونية جزءًا طبيعيًا من الدورة الشهرية.

وأوضحت إيلي: “المرحلة الأصفرية من الدورة الشهرية تحدث قبل حوالي أسبوع من الموعد المتوقع للدورة”.

وتابعت: “تكون الرغبة الشديدة أكثر شيوعًا خلال هذا الوقت من الشهر، والذي يُعتقد أنه ناتج عن زيادة هرمون البروجسترون”.

ونصحت “إذا شعرت بالحاجة إلى الحصول على مربع أو اثنين من الشوكولاتة، فابدأي. التوازن والاعتدال هما المفتاح”.

وشددت إيلي على أنه من المهم التأكد من أنك تستهلك ما يكفي من الأطعمة الغنية بالمغذيات، بما في ذلك الكربوهيدرات المعقدة، مثل الأرز البني ومكرونة القمح الكامل، والبروتين عالي الجودة والدهون الصحية، لتفادي الرغبة الشديدة في تناول الهرمونات.