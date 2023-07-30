7 أفكار لتعزيز الرعاية الذاتية

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تمنح الرعاية الذاتية الأشخاص القدرة على تخفيف الأعباء وتقليل التوتر والقلق في حياتهم اليومية التقليدية بشكل عام، لكن ذلك يتطلب اتباع بعض الأفكار، بينها ممارسة الرياضة لرفع الحالة المزاجية وتخفيف التوتر.

ونصح مختصون وفقاً لموقع ” Health Shots”، بالحرص على اليقظة الذهنية من خلال التركيز على اللحظة الحالية دون إصدار حكم، وكذلك استخدام الزيوت الأساسية من معطرات وعطور لتخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء.

وجاء في النصائح أهمية التواصل مع الطبيعة من أجل الشعور بالهدوء والسكينة، بالإضافة إلى تدوين اليوميات لإدارة المشاعر والتخلص من التوتر، مع ضرورة طرد السموم الرقمية عبر أخذ استراحة من التكنولوجيا، إلى جانب الاهتمام بالعلاجات البديلة والاستشفاء بالطاقة والعلاج الطبيعي في إدارة الإجهاد والاسترخاء.