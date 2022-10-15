7 فوارق بين الإصابة بمرض سرطان الثدي والكيس الدهني

يعد سرطان الثدي من أخطر الأمراض الخبيثة المنتشرة هو عبارة عن كتلة صلبة تتشكل من التكاثر السريع للخلايا غير الطبيعية في فصيصات الثدي أو قنوات الحليب، وعادة ما تكون مصحوبة بأعراض مثل إفرازات الحلمة غير العادية، والجلد المدمل أو المتهيج، والتغييرات في حجم وشكل الثدي والحلمة وغير ذلك.

الفرق بين سرطان الثدي والكيس الدهني

ويعد الكيس الدهني هو كيس دائري وسلس مملوء بالسوائل يتشكل في أنسجة الثدي، يمكن أن يكون لديك كيس واحد أو أكثر في أحد الثديين أو كليهما. ويمكن أن تكون الخراجات ناعمة أو صلبة، ويتراوح قطرها من مجرد ملليمترات إلى بوصة. ويمكن أن تؤثر على النساء في أي مرحلة عمرية، ولكنها أكثر شيوعاً في النساء اللاتي في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.

الكيس الدهني

وتتشكل أكياس الثدي عندما يكون هناك تراكم للسوائل، قد تكون هناك علاقة بين الخراجات ومستويات الهرمونات المتقلبة.

يمكن أن تكون الخراجات صغيرة جداً (الكيسات الدقيقة) بحيث لا يمكنك الشعور بها أو رؤيتها دون تصوير الثدي، ويمكن أن تنمو كبيرة جداً (الكيسات الكبيرة).

تختلف الأعراض في شدّتها أثناء الدورة الشهرية، وقد تشمل:

– التكتل؛

– نعومة الكيس؛

– الألم.

أوجه الاختلافات بين كيس الثدي والسرطان

– الألم؛

– النعومة أو السلاسة؛

– يمكن تحريكها بسهولة داخل أنسجة الثدي؛

– حدوث تغييرات فيها مع الدورة الشهرية.

بينما تتمثل السمات المحتملة لورم الثدي بأنها:

– غير مصحوبة بألم؛

– صلبة وثابتة أي لا تتحرك بسهولة داخل أنسجة الثدي؛

– لا تتغير مع الدورة الشهرية.