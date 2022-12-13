7 طرق مختلفة وفعالة لعلاج الشد العضلي في الظهر، اكتشفها الآن

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الشد العضلي في الظهر يمكن أن يحدث بشكل مفاجئ ويتسبب في حدوث ألم حاد وشديد، ويحدث عادة نتيجة التعرض لإصابة جسدية حديثة، وفي معظم الحالات يحدث الشد العضلي في الجزء الأسفل من الظهر، حيث تُصبح العضلات متوترة ومشدودة، ولكن يمكن أن ينتقل لمناطق أخرى من الظهر ويتسبب في حدوث توتر وألم في العضلات المحيطة والقريبة

وتوجد أسباب عديدة لحدوث الشد العضلي في الظهر منها الحمل، الجفاف أو عادات الحياة الروتينية التي تؤدي لضعف عضلات الظهر، وسوف نتعرف تالياً على طرق علاج الشد العضلي في الظهر بالصور:

1- الكمادات الباردة أو الساخنة يمكن أن تساعد الحرارة والثلج في تخفيف ألم وتشنج العضلات، فكليهما يمكن أن يساعدا في تقليل الالتهاب وتخفيف توتر العضلات، والتبديل ما بين البرودة والحرارة يمكن أن يكون مفيداً

يمكنك تجربة وضع كمادات باردة ثم كمادات ساخنة لمدة 20 دقيقة في كل مرة، مع فاصل 20 دقيقة بين كل مرة. ويمكن استخدام زجاجة مياه كبديل أيضاً

ويجب الحرص على عدم وضع كمادات باردة جداً أو ساخنة جداً على الجلد، ويمكن لفهم في قطعة من القماش أو منشفة قبل وضعهم على الظهر

2- التدليك (المساج) تطبيق ضغط على العضلات المصابة بالظهر (التدليك) يمكن أن يساعد في تقليل توتر وشد العضلات ويساعد في التخلص من التشنجات. ولتخفيف الشد العضلي، قم بالضغط على المنطقة المصابة بمدة 30 أو 60 ثانية، ثم قم بفرك المنطقة المحيطة في حركة دائرية

وفي العادة يكون التدليك أو المساج غير مريح، ولكن لا يجب أن يكون مؤلماً، وفي حالة الشعور بما يُشبه النبض في المنطقة التي يتم تدليكها، يجب عدم وضع أي ضغط عليها

3- مسكنات الألم من طرق علاج الشد العضلي في الظهر الأخرى، هو استخدام مسكنات الألم أو الأدوية المضادة للالتهاب الخالية من الستيرويد (NSAIDs) مثل الإيبوبروفين والأدوية الأخرى التي يمكن الحصول عليها عادة بدون وصفة طبية مثل أسيتامينوفين ونابروكسين

وجدير بالذكر أن هذه الأدوية لا توفر راحة فورية، ولكن يمكن أن تساعد في تخفيف التشنجات خلال 30 إلى 60 دقيقة عادة

4- مرخيات العضلات يمكن أن يصف الطبيب مرخيات العضلات في حالة كان الشد العضلي شديد ومؤلم، وعادة ما تكون على هيئة مراهم أو كريمات، ولا يجب استخدامها لأكثر من 72 ساعة

وتتضمن أمثلة مرخيات العضلات التي يمكن استخدامها سيكلوبنزابرين وميتاكسالون Metaxalone وميثوكاربامول Methocarbamol

5- شرب الماء ما لا يعرفه العديد هو أن الجفاف يمكن أن يتسبب في حدوث تشنج عضلي، أو يزيد من حدة التشنج العضلي الموجود بالفغل، لذا يُنصح باستمرار شرب الماء باستمرار لتقليل فرصة التعرض للتشنج العضلي

6- استخدام الاسطوانة الرغوية Foam Roller يلجأ العديد من الأشخاص لاستخدام الاسطوانة الرغوية أو Foam Roller لإرخاء العضلات وتشنجها بعد ممارسة الرياضة، ويمكن أيضاً أن تساعد في تخفيف الشد العضلي في الظهر

ولكن يُنصح دائماً بالتحدث مع الطبيب قبل استخدام هذه الاسطوانة لهذا الغرض، حيث أن استخدامها بشكل خاطئ يمكن أن يتسبب في حدوث إصابات في الظهر. وتتوافر هذه الاسطوانات في محلات الأدوات الرياضية أو عن طريق الإنترنت

7- تمارين التمدد عمل تمارين التمدد يمكن أن يقلل من توتر العضلات ويوقف من حدوث تشنجات العضلات، والعديد من الأشخاص الذين يختبرون تشنجات مفاجئة يمكن أن يواجهوا صعوبة في المشي، ولكن النهوض والمشي يمكن أن يساعد

وتتضمن بعض أمثلة تمارين التمدد التي يمكن تجربتها:

وضعية الطفل

رفع الورك: قم بالاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين والقدمين على الأرض، ووضع اليدين إلى جانبك. قم برفع الوركين بلطف لمسافة صغيرة عن الأرض والحفظا على هذه الوضعية، قم بالتكرار من 5 إلى 10 مرات