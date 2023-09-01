7 عادات غذائية سيئة تجلب الأمراض المزمنة

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حذر خبراء من 7 عادات سيئة في نظامنا الغذائي، تعود بالضرر على الصحة، وتجلب الكثير من الأمراض بعضها مزمنة مثل السكري.

ووفق الخبراء، فإن أول تلك العادات الأكل في أواني وصحون كبيرة؛ إذ يدفعك الجوع إلى ملء صحون كبيرة، أكثر مما تحتاجه فعلياً، بما يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من الطعام والإصابة بالسمنة.

كما حذروا من الأكل في الليل المتأخر، والبحث في الثلاجة عن شيء لتناوله بعد العشاء، خصوصاً عندما نستيقظ من النوم بشكل مفاجئ، أو عند السهر ليلا، مشيرين إلى العادة الثالثة وهي تعويد الجسم على تناول رقائق البطاطس والبسكويت والحلويات وغير ذلك أثناء مزاولة العمل، أو مشاهدة التلفزيون.

أما العادة الرابعة، بحسب خبراء التغذية، فهي إهمال الفطور الصباحي أو حتى تجاوزه، وهي عادة سيئة بحكم أهمية هذه الوجبة في النظام الغذائي اليومي وفي مدّ الجسم بالطاقة اللازمة لليوم، فيما كانت العادة الخامسة هي الأكل بسرعة إذ يحتاج الجسم لوقت معين لأجل هضم الأكل.

وشددوا على خطورة الأكل، حسب الحالة النفسية كعادة سادسة؛ إذ يتجه بعض الناس لتناول أغذية مليئة بالسكريات لأجل تخفيف توترهم، أو حالة مزاجهم السيئ، بينما العادة السابعة كانت إفراط البعض في تناول الوجبات السريعة، والوجبات الخالية من القيمة الغذائية، وذات السعرات الحرارية المرتفعة التي تجلب الأمراض.