7 محطات وأرقام أسطورية في مسيرة “مانشيني”

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا، مساء الأحد، تعاقده مع المدرب الإيطالي “روبيرتو مانشيني” لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول.

ومن المقرر أن يبدأ المدرب الإيطالي المخضرم مهمته مع الأخضر خلال فترة التوقف القادمة في سبتمبر، والتي سيخوض خلال المنتخب الوطني وديتين في نيوكاسل أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية، وذلك ضمن الاستعدادات لخوض غمار منافسات كأس آسيا “قطر 2023” المقررة في يناير المقبل.

ويعد مانشيني واحدًا من أبرز المدربين في العالم سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، حيث حقق إنجازات تاريخية على المستويين من أبرزها قيادته لمنتخب بلاده للتتويج بكأس أمم أوروبا “يورو 2020” لأول مرة منذ عام 1968، فيما ينسب له الإنجاز التاريخي لمانشستر سيتي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي عام 2012 لأول مرة منذ 44 عامًا.

وإليكم فيما يلي مسيرة مانشيني “مدربًا”:

1- فيورنتينا (2001-2002)

بدأ مانشيني مسيرته التدريبية مع نادي فيورنتينا حيث قاده للتتويج بكأس إيطاليا.

2- لاتسيو (2002-2004)

تولى مانشيني تدريب فريق لاتسيو عام 2002، حيث توج معه بكأس إيطاليا في موسم 2003-2004، علمًا بأنه قد توج مع الفريق ذاته بكأس السوبر الإيطالي في عام 2000 كمدرب مساعد.

3- إنتر (2004-2008)

قاد مانشيني فريق إنتر للتتويج بالدوري 3 مرات متتالية أعوام 2006، 2007 و2008، كما توج معه بكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

4- مانشستر سيتي (2009-2013)

بعد تجربته الرائعة مع إنتر دخل مانشيني تحديًا جديدًا حيث تولى تدريب مانشستر سيتي عام 2009 ليكون فريقًا مميزًا قاده للتتويج بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 44 عامًا، وذلك في موسم 2011-2012، كما توج مع السيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي 2011 والدرع الخيرية 2012.

5- غلطة سراي (2013-2014)

قاد مانشيني النادي التركي موسمًا واحدًا فقط قاده خلاله لتحقيق وصافة الدوري التركي والتتويج بكأس تركيا.

6- زينيت سانت بطرسبرغ (2017-2018)

قضى مانشيني فترة قصيرة مع النادي الروسي قبل أن يتم التعاقد معه مديرًا فنيًا لمنتخب بلاده.

7- منتخب إيطاليا (2018-2023)

تولى مانشيني تدريب منتخب بلاده في مايو 2018 حيث قاد إيطاليا للتتويج بكأس أمم أوروبا “يورو 2020” لأول مرة منذ عام 1968، فضلًا عن تحقيق برونزية دوري الأمم الأوروبية 2021 و2023.

وحقق مانشيني مع إيطاليا رقمًا تاريخيًا بين منتخبات العالم وهو بلوغ 37 مباراة متتالية دون هزيمة.