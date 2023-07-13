7 ميداليات جديدة لمنتخبات المملكة في دورة الألعاب العربية بالجزائر

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رفعت منتخبات الأثقال والمبارزة والطاولة وكرة السلة للكراسي المتحركة، الرصيد السعودي من الميداليات في دورة الألعاب العربية الـ 15 المقامة في الجزائر، إلى 29 ميدالية، بعد أن حققت أمس الأربعاء، سبع ميداليات “ثلاث فضيات وأربع برونزيات”.

وجاءت أولى الميداليات الفضية عن طريق المنتخب السعودي لكرة الطاولة بحلوله ثانياً إثر خسارته من المستضيف الجزائر في نهائي اللعبة، الذي أقيم في القاعة الرياضية بولاية بتيبازة الجزائرية.

وتوج الفرق بالميداليات صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي في الدورة، ورئيس الاتحاد العربي لكرة الطاولة القطري خليل المهندي، ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة الطاولة شريف درقاوي.

وحقق رباعا الأخضر محمود آل حميد وعبدالرحمن البلادي، ثلاث ميداليات (فضيتيان وبرونزية)، فيما حقق ال حميد فضيتي منافسات (الخطف 73 كجم) و (النتر 173 كجم)، ونال الرباع البلادي برونزية (وزن 73 كجم) .

وحقق المنتخب السعودي للمبارزة برونزيتين في الدورة، الأولى في سلاح الابيه (رجال) بواسطة حسن عابد وعمر العكاس وفيصل عابد وزكريا الداوود، فيما تحققت الميدالية الثانية في سلاح السايبر (رجال) عن طريق سعد البقمي وزياد المطيري وعلي البحراني ومشاري البشير.

واكتفى المنتخب السعودي لكرة السلة للكراسي المتحركة، ببرونزية المسابقة ، بفوزه على نظيره الفلسطيني بنتيجة 47/61 في نصف في اللقاء الذي أقيم على صالة سطاوالي بالعاصمة الجزائرية الجزائر، محققاً الميدالية البرونزية فيما نالت الجزائر الميدالية الذهبية وحصلت الإمارات على الفضة.

وحجز المنتخب السعودي لكرة اليد البطاقة الأولى في نهائي المسابقة بالدورة بعد فوزه على المستضيف المنتخب الجزائري بنتيجة 19/20 بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل 9/9 وسيلتقي المنتخب القطري في نهائي الدورة يوم الجمعة.