70 دولــة لتــأييـد الممــلكة باستضافة «إكسبو2030»

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انضمت أربع عواصم جديدة من القارة الإفريقية للدول التي أعلنت مسبقاً تأييد خطوة المملكة لاحتضان معرض إكسبو الرياض 2030 ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 70 دولة من إجمالي 170 دولة.

وخلال الأسبوع الأخير أعلن رئيسا وزراء موريشيوس ومدغشقر، ووزيرا خارجية جزر القمر وسيشل، دعم بلدانهم للملف السعودي، وذلك خلال لقائهم أحمد قطان المستشار في الديوان الملكي.

ويتفوق ملف معرض الرياض إكسبو 2030 على منافسيه من خلال أنسنة الموقع وعصرية التصميم بجانب التكامل والشمولية وتيسير وصول المشاة لمختلف مكونات المعرض، ويضم الموقع مساحة مسيجة تقدر بـ 3.38 مليون متر مربع حافلة بالتجارب النابضة بالحياة، وخصص نحو 432 ألف متر مربع منها للأجنحة الدولية، فيما يصل إجمالي المساحات المخصصة للمرافق والخدمات إلى 2.62 مليون متر مربع.

ويتميز الموقع المقترح لإقامة إكسبو بقربه من مطار الملك خالد الدولي، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، إضافة إلى سهولة الوصول إلى أهم الوجهات ومناطق الجذب الرئيسية في العاصمة، ويشغل الموقع مساحة إجمالية تصل إلى 6 ملايين متر مربع ويتميز بتصميمه كمدينة مستقبلية تحيط بواد عتيق في إطار يمزج بين مفهومي “الواحة” و “الروضة” المشتق منها اسم “الرياض”، ويعكس رؤية المملكة لريادة مستقبل مستدام للمدن ومجتمعاتها.

كما تنظر السعودية إلى استضافة المعرض كفرصة لتسليط الضوء على ما حققته من تقدم في مجالات، المدن الذكية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، حيث سيتم تشغيل موقع الرياض إكسبو 2030 بواسطة الطاقة النظيفة.

الدول المؤيدة

وتترقب المملكة نتائج التصويت والإعلان عن الدولة الفائزة بالتنظيم خلال جلسة الجمعية العامة للمكتب الدولي والمعارض في العاصمة الفرنسية باريس، في نوفمبر المقبل. وأعلنت أكثر من 70 دولة من أصل الـ 170 دولة عن دعمها الكامل لملف الرياض “إكسبو 2030” وهي: الصين – العراق – باكستان – المالديف – تايلاند – إندونيسيا – تركمانستان – عمان – الإمارات – الكويت – قطر – البحرين – الأردن – لبنان – إيران – فلسطين – تونغا – البرازيل – السلفادور – فنزويلا – الإكوادور – كوبا – فرنسا – بلغاريا – صربيا – تركيا – النرويج – اليونان – أرمينيا – نيجيريا – النيجر – الجزائر – السودان – سيراليون – جنوب السودان – المغرب – موريتانيا – مصر – الرأس الأخضر – جمهورية القمر المتحدة – مدغشقر – أوغندا – ناميبيا – مالاوي – بوركينا فاسو – بوروندي – غينيا بيساو – كينيا – زامبيا – الكونغو – جيبوتي – رواندا – الصومال – الكونغو الديمقراطية – غينيا الاستوائية – ساحل العاج – بنين – غانا – ليبيريا – غينيا – السنغال – تنزانيا – الغابون – غامبيا – تشاد – إفريقيا الوسطى – أنجولا – موريشيوس – سيشيل – مملكة إسواتيني – بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي – الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا).

ويقام المعرض خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 حتى 31 مارس 2031، تحت شعار “معاً نستشرف المستقبل”، في حال فوز ملف الرياض من بين المرشحين وهما بوسان الكورية الجنوبية، وروما الإيطالية.

ويعد إكسبو معرضاً دولياً يقام كل 5 سنوات، في بلدان مُختلفة حول العالم بهدف عرض الإنجازات في مجالات عدة، و يستمر المعرض لمدة 6 أشهر، يجذب خلالها ملايين الزوار بهدف التعرف على الأجنحة والفعاليات المقامة داخل المعرض.