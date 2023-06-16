70 متدربة يستفدن من مبادرة التدريب النسائي للصيانة الأولية بالحدود الشمالية

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استفادت 70 متدربة من مبادرة التدريب النسائي للصيانة الأولية في المرحلة الأولى بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية، التي أقيمت في مدينة عرعر ومحافظتي رفحاء وطريف.

وهدفت المبادرة إلى معرفة أدوات السلامة والمعدات المستخدمة بالمركبات، وأنواع السوائل في السيارات، والبنزين، والفلاتر، ونظام الفرامل، وبطانات الاحتكاك، وأنواع الإطارات المستخدمة في السيارات، والدوائر الكهربائية، وبطارية السيارة والأنوار، ودائرة التبريد بالمحرك، إضافة إلى تطبيق عملي في فحص السوائل، وتغيير الزيت، وفحص الإطارات.

وأوضحت إدارة التدريب التقني بالمنطقة أن المبادرة انطلقت منذ الشهر الماضي، وتأتي ضمن الخدمات والبرامج التدريبية التي تستهدف المجتمع المحلي، وذلك لتنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية في أوساط المجتمع، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية العمل في المجالات التقنية والمهنية بالمجتمع.

واستفاد المتدربات من مبادرة الصيانة الأولية للسيارات لمعرفة الأعطال الفنية الأساسية بالسيارات، وكيفية التعامل معها بصورة سليمة، حيث أصبحن قادرات على تقديم المساعدة الفنية في تشخيص بعض الأعطال الأولية.