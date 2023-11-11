700 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول بتعليم جدة غداً

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يؤدي 700 ألف طالب وطالبة غداً اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي في مختلف المراحل الدراسية؛ في مدارس جدة ورابغ وخليص.

وأكدت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي أن كافة المدارس تهيأت لأداء الطلبة لاختباراتهم التحريرية النهائية، بعد أن استكملوا الاختبارات العملية والشفهية خلال الأسبوع الجاري، وسط استعدادت فنية وتنظيمية لتوفير الأجواء الملائمة ليؤدوا اختباراتهم بيسر.

وثمّنت اللهيبي جهود إدارات المدارس وكافة منسوبيها ومنسوباتها في الجاهزية لانطلاق أعمال الاختبارات، مشيرة إلى أهمية التعاون والتكامل بين البيت والمدرسة خلال موسم الاختبارات، لمتابعة سير أداء الأبناء لاختباراتهم والتنسيق مع المدرسة لمعرفة مواعيد الانصراف للمحافظة عليهم من أي سلوكيات غير إيجابية.

وأوضحت مدير عام تعليم جدة أن الجولات الميدانية للقيادات والمشرفين والمشرفات مستمرة طوال فترة الاختبارات لتقديم الدعم اللازم للزملاء والزميلات في المدارس منذ انطلاقة الاختبار، مروراً بالإشراف وانتهاءً بالمتابعة يومياً لأعمال الاختبارات.

وأشارت إلى أن إدارات الشؤون الصحية المدرسية والاختبارات والقبول والتوجيه الطلابي جاهزة لتقديم الخدمات والأدوار المنوطة بها للمدارس وأولياء الأمور طوال فترة الاختبارات متمنية للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.