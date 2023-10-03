700 إصدار علمي محكم في مجالات الأمن الشامل تستعرضها جامعة نايف العربية في “كتاب الرياض”

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شهد جناح جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية المشارك في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢٣م إقبالًا متزايدًا من الباحثين والمهتمين في مجالات العلوم الأمنية والعدلية، حيث تأتي مشاركة الجامعة في إطار تنفيذها للخطة الإعلامية العربية الثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب لنشر الوعي والثقافة الأمنية بصفتها الجهاز العلمي للمجلس، وضمن جهودها واهتماماتها بمجالات البحث العلمي والنشر الذي يعد أحد مرتكزات الجامعة الأساسية.

وبلغت إصدارات الجامعة المشاركة في المعرض ما يزيد على (700) إصدار علمي محكم، إدراكاً للدور المهم لمعرض الرياض الدولي للكتاب الذي يعد أحد أكبر الفعاليات الثقافية على الصعيد العربي والإقليمي، حيث يعرض جناح الجامعة إصداراتها العلمية والإعلامية والتوعوية في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والثقافية في تخصصات الوقاية من الجريمة، والأدلة الجنائية، ونظم العدالة الجنائية والأمن السيبراني، إضافة إلى إصدارتها في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة والاتجار بالبشر التي أضحت مراجع رئيسة للباحثين في هذه المجالات عربياً ودولياً، كما يعرض الجناح أفلاماً وثائقية تعرف بمناشط الجامعة وإبراز الجوانب المهمة من الإنجازات التي حققتها في مجال اختصاصها واهتمامها كمكافحة الإرهاب والمخدرات وعلوم الجريمة، والأمن الوطني، وحقوق الإنسان، وغيرها.

وتسعى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من خلال هذه المشاركات في المعارض الدولية إلى تعزيز انتشار الكتاب الأمني والثقافة الأمنية كونها أحد أهم أهداف الجامعة التي أكدتها إستراتيجيتها 2019 ــ 2023م حيث استطاعت خلال فترة وجيزة إثراء المكتبة الأمنية العربية المتخصصة بكم مقدر من الإصدارات العلمية ما جعلها من أكبر الناشرين العرب والدوليين المتخصصين في مجال العلوم الأمنية، وكذلك حققت مركزًا متقدمًا في مجال النشر الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تقوم بترجمة إصداراتها العلمية إلى عدد من اللغات العالمية، واتجهت كذلك إلى تحويل جميع إصداراتها ورسائلها العلمية وأبحاث الندوات العلمية والمؤتمرات إلى رقمية إلكترونية سعياً نحو بناء مكتبة أمنية رقمية تخدم الباحثين والمهتمين، وإتاحة إمكانية الحصول عليها عبر المستودع الرقمي والمتجر الإلكتروني في بوابتها الإلكترونية.