700 شخص يشهدون احتفال أدبي وفنون جدة مع ubt بمناسبة يوم الوطن 92

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شهد احتفال النادي الأدبي الثقافي وجمعية الثقافة والفنون وجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة بمناسبة اليوم الوطني ٩٢، حضور جمع غفير من القناصل والشخصيات والأدباء والمثقفين والفنانين حيث تم استقبال الحضور بالقهوة العربية والضيافة الأصيلة والعرضة السعودية، بالإضافة إلى معرض فنون الوطن الذي أشاد به الحضور وبالأعمال الفنية المعبرة عن الهوية الوطنية.

بعد ذلك بدأت الفعاليات على مسرح جامعة الأعمال والتكنولوجيا بالحفل الخطابي والفني، حيث ألقى الدكتور عبدالله دحلان، كلمة عبر فيها عن عظمة الوطن وسعادة الجميع بالاحتفال بيومه المجيد وقتل هذا الوطن عظيم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان.

واكد أن الجامعة تتكامل مع النادي والجمعية لترسيخ قيم الولاء والانتماء من خلال البرامج والفعاليات المشتركة .

وفي كلمة رئيس النادي الأدبي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي أكد على أن مناسبة اليوم الوطني التي تحل علينا كل عام غالية على كل مواطن ومواطنة وتسمو من خلالها مشاعر الحب الصادق لوطننا الغالي وقيادته التي حققت لأبناء هذا الوطن الحياة الكريمة.

و شكر السلمي جمعية الثقافة والفنون بجدة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا لشراكتها مع النادي في الإحتفال باليوم الوطني.

بعد ذلك القى مدير الجمعية الشاعر محمد آل صبيح كلمة جاء فيها أن الاحتفال يجسد وحدة وتلاحم الشعب السعودي مع قيادته، وقال الجمعية والنادي بمشاركة جامعة الأعمال تعمل باستراتيجية التكامل لتقديم كل ما يرتقي بالمشهد الثقافي ويعزز ويرسخ القيم.

واعرب آل صبيح عن شكره لجميع المشاركين في الفعاليات وثمن دور الجامعة ودعم د. عبدالله دحلان للمناشط الثقافية والأعمال الوطنية والنادي الأدبي بقيادة د. عبدالله بن عويقل السلمي على مواصلة دعم برامج التكامل الذي يجمع الجمعية والنادي في المناسبات الوطنية.

واشتملت الفعاليات على عروض وفلكلورات شعبية وأوبريت ومعزوفات موسيقية وقصيدة شعرية واستعراض للمواهب. وكذلك مشاركة مدارس كورال العالمية بتقديم عروض فنية إلى جانب عدة فقرات موسيقية وشعرية وعرض مرئي وعروض فلكلور شعبي مع العرضة السعودية وكما صاحب الفعاليات معرض فنون الوطن وشارك الجميع في ختام الحفل في العرضة السعودية.