7178 مستفيداً استقبلتهم طوارئ مستشفى القوارة في الربع الأول من 2023م

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استقبل قسم الطوارئ بمستشفى القوارة العام، أكثر من 7178 مستفيداً خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م ، من مختلف الحالات المرضية والجراحية وإصابات الحوادث وحالات إنقاذ الحياة ، قدمت لهم الخدمات العلاجية والإسعافية اللازمة.

وبين تجمع القصيم الصحي، أنه وفقاً للإحصاءات الصادرة من المستشفى، فقد بلغ عدد السعوديين من إجمالي المستفيدين 6342 مستفيداً، في حين بلغ عدد غير السعوديين ممن استقبلهم القسم 836 مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من الذكور 4019 مستفيداً، ومن الإناث 3159 مستفيدة.

وأفاد بأن عدد حالات إنقاذ الحياة التي استقبلها طوارئ المستشفى بلغت 10 حالات، وأن عدد من تم تنويمهم في أقسام التنويم المختلفة بالمستشفى بلغ 154 حالة لاستكمال علاجهم ومتابعتهم الطبية.