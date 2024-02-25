72 مليون زائر للفعاليات الترفيهية بـ 2023

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بلغ عدد زوار الفعاليات الترفيهية في السعودية نحو 72 مليون زيارة خلال العام الماضي، وفقاً لما كشفته بيانات الهيئة العامة للترفيه أخيراً، مشيرة إلى توافر نسبة نمو لافتة في الشركات العاملة بالقطاع ذاته بنسبة 150%.

وحسب البيانات ذاتها التي أظهرتها “الترفيه” فإن عدد التراخيص للفعاليات الترفيهية وصل إلى أكثر من 6 آلاف ترخيص خاص بالوجهات الترفيهية نحو 230 ترخيصا، فيما زاد عدد الزيارات الرقابية التي تنفذها الهيئة إلى 250%.

من جهته، كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن وصول إجمالي عدد زوار موسم الرياض منذ انطلاقه في أكتوبر الماضي، إلى 18 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، فيما شهدت مناطق الموسم منذ انطلاق فعالياته إقامة مجموعة فعاليات لافتة، أبرزها نزال أشرس رجل في العالم.

واستحدث موسم الرياض هذا العام “وندر جاردن”، أكبر مدينة ترفيهية متنقلة بمساحة نصف مليون متر مربع، تتناسب مع أفراد العائلة وتقدم تجارب ترفيهية عالمية حديثة، وكذلك تجارب جديدة مثل ليتل كريزي المستوحاة من القصص الخيالية، وهوانم قروفز ستي الشرقية العربية.