720 ريالًا سعر سندات الهدي والأضاحي لموسم حج 1445هـ

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أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، عن البدء في تلقي طلبات تنفيذ الأضاحي والهدي لموسم حج هذا العام 1445هـ .

وأتم المشروع الاستعدادات والتجهيزات في مواقع أداء النسك وسط إجراءات صحية, مشددة على تنفيذ نسك الهدي والأضحية في الوقت الشرعي مع تنفيذ الصدقات خلال موسم حج هذا العام، وإجراء التجارب الميدانية للوقوف على جاهزية كافة الأطقم الفنية والإدارية والرقابية في مواقع التشغيل، وللتسهيل على حجاج بيت الله الحرام ولعموم المسلمين في أنحاء العالم من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المشروع فقد تم بناء شراكات مع وزارة الحج والعمرة “المسار الإلكتروني، ومصرف الراجحي، ومنصة إحسان، والبريد السعودي، وبنك البلاد، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، ويمكن الشراء مباشرة من منصة أضاحي من خلال الرابط: www.adahi.org .

وأكدت إدارة المشروع الحرص على سير العمل وانسيابيته وفق الخطط التشغيلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداء نسكهم، وتعظيماً لهذه الشعيرة، بالإضافة إلى تنفيذ طلبات عموم المسلمين من الأضاحي والصدقات والفدو .