“73” طالبًا وطالبة يقدمون محتوى إعلاميًا رصينًا في مسابقة بتعليم الشرقية

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بدأت لجنة التحكيم في مسابقة المراسل الطموح التي أطلقتها إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية، أمس الأول، تقييم أعمال المشاركين من طلبة تعليم المنطقة بالمدارس الحكومية والأهلية والعالمية لجميع المراحل الدراسية، التي تهدف إلى تطوير العمل الإعلامي وصقل مهارات الطلاب والطالبات.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن اللجنة اعتمدت عند التقييم على عدة ركائز أهمها الدقة في نقل المعلومات بلغة صحيحة وواضحة ومفهومة، ومهارة الوقوف أمام الكاميرا، وامتلاك مهارات التواصل مع الأفراد والقدرة على طرح الأسئلة التي تؤدي إلى فهم الموضوع بشكل أوسع, إضافة إلى الثقة بالنفس والحضور، لافتًا إلى أن فئات المسابقة شملت؛ أفضل “مراسل صحفي، ومذيع حلقات بودكاست، ومصور إعلامي، وكاتب محتوى قصة خبرية”.

وأكد أن ٧٣ محتوى إعلاميًا قدمه طلاب وطالبات مدارس الشرقية أظهر مستوى كبيرًا من الإبداع النوعي في كيفية صناعة المحتوى الإعلامي الرصين، مشيرًا إلى أن الإدارة عملت عند إطلاق المسابقة على تهيئة المشاركين بإقامة معرض لمراحل إنتاج المادة الإعلامية، واطلاعهم على أهم عناصر صناعة المحتوى وكيفية بناء المادة والأسس الفنية المعتمدة عند إعدادها، وتعريفهم بماهية الأدوات المهنية المطلوب تطبيقها في العمل الإعلامي، كما نظمت لقاءً تعريفيًا بالمسابقة استعرض مجالاتها والمراحل وخطتها الزمنية، وركائز ومعايير التقييم.

وأفاد الباحص، أن الإدارة نفذت العديد من البرامج والأنشطة الهادفة لتقديم رسالة إعلامية نوعية بصورة احترافية, حيث أتاحت منصة بودكاست “همة” بعد أن تم تجهيزها للعمل بصفتها أستديوًا متكاملًا لطرح مواهب الطلاب والطالبات إعلاميًا لإثراء المتابعين بأفكار ورؤى تعليمية وثقافية واجتماعية تساعد في زيادة الوعي في الأبعاد المستقبلية والإستراتيجية للتعليم مع جانب من البرامج المجتمعية والتثقيفية تعرض بشكل حوارات ولقاءات مع تفعيل طرق الجذب والتحفيز.