75 طالباً وطالبة من مدارس تعليم الباحة يتأهلون للمرحلة النهائية من مسابقة المهارات الثقافية

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كرم المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني, 75 طالباً وطالبة من مدارس تعليم المنطقة, تأهلوا للمرحلة النهائية من مسابقة المهارات الثقافية التي أطلقتها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم.

جاء ذلك خلال حفل نظمته إدارة النشاط للبنين والبنات أمس, في قاعة الأمير فيصل التعليمية, بحضور مدير المشروعات ممثل وزارة الثقافة مرام أحمد المناظر, ومساعدي المدير العام للتعليم, وعدد من القيادات التعليمية.

وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة خلال كلمته بهذه المناسبة بمستوى النجاح الذي حققته المسابقة من خلال استقطابها للمبدعين والمبدعات من الطلاب والطالبات من مختلف مدارس المملكة, حيث جاءت لتؤكد الأيمان بقدرة الأجيال السعودية القادمة على الابتكار والإبداع والتميز وصنع مستقبل ذي ملامح ثقافية وفنية متنوعة.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف وتطوير مهارات الطلاب في المجالات الثقافية والفنية، والحفاظ على إرث المملكة ورفع الوعي به، وتوجيه شغف الطلاب والطالبات لممارسة مختلف المجالات الثقافية والفنية، وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الطلاب والطالبات.

بدورها أشارت ممثل وزارة الثقافة إلى أن مسابقة المهارات الثقافية أتت تعزيزًا لثقافة أجيال المستقبل عبر تدريبهم وتمكينهم في جميع القطاعات الثقافية والفنية، عن طريق تعاون مشترك بين وزارتي الثقافة والتعليم، مبينة أنها ركزت على ستة مسارات مختلفة ابتداءً من مسار الأفلام، ومسار الموسيقى، ومسار الأدب، موضحة أن المسابقة فتحت باب التسجيل في الفنون البصرية و المسرح ومسار التراث، حيث يُمكّن المتسابق من المشاركة بواحد من أهم الفنون الأدائية التراثية وهو فن الأداء الشعبي.