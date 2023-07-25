775 مستفيداً من خدمات الأشعة بمستشفى الشفاء في الربع الثاني من عام 2023م

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كشفت إحصائية قسم الأشعة في مستشفى الشفاء بعنيزة أن عدد المستفيدين من خدمات القسم خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023م بلغ 775 مستفيداُ، من مختلف أنواع الأشعة الثابتة والمتنقلة، إضافة إلى أشعة جهاز الموجات فوق الصوتية.

ونوّه تجمع القصيم الصحي إلى أن قسم الأشعة في مستشفى الشفاء يستخدم أفضل المرافق والتقنيات المتقدمة والمعدات الحديثة لتنفيذ الإجراءات الطبية التصويرية التشخيصية وكذا الأشعة التداخلية والعلاجية في بيئة آمنة تحقق معايير السلامة في الممارسة الصحية، وذلك ضمن جهود التجمع في تقديم أجود الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين.

وأشار التجمع إلى أن عدد المستفيدين من جهاز الأشعة الثابت خلال الفترة ” أبريل- يونيو” من هذا العام بلغ 598 مستفيداً، في حين أن جهاز الأشعة المتنقل قدم خدماته لعدد 57 مريضاً، أما عدد المراجعين المستفيدين من خدمات الأشعة بجهاز الموجات فوق الصوتية فقد بلغ 120 مراجعاً.