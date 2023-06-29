8 آلاف أضحية بمطابخ الرياض

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كشفت أمانة منطقة الرياض عن استقبال المطابخ المصرح لها 8.246 أضحية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بما يتماشى مع خطط الأمانة وجهودها للتيسير على السكان الراغبين بالأضحية.

وشددت الأمانة على أن الإتلاف الكلي للذبائح طال ذبيحةً واحدةً لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما بلغ إجمالي الإتلاف الجزئي 167 ذبيحةً، منوهةً إلى حرص أجهزة الأمانة على تحقيق مستوى عالٍ من السلامة والأمان للحوم.

ونوهت إلى أنه جرى إصدار تصاريح ذبح الأضاحي لبعض المطابخ بالمدينة يهدف إلى تخفيف الازدحام على المسالخ الرئيسة، وتوفير مواقع للسلخ قريبة من منازل السكان، إلى جانب تمكين المطاعم والمطابخ من الإسهام في تحسين جودة الخدمات