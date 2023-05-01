8 إجراءات ضرورية لحماية “حياتك الرقمية” إذا سُرق هاتفك

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كيف تحمي “حياتك الرقمية” الخاصة إذا تعرض تليفونك للسرقة؟ هذا ما أجابت عنه صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان “نتمنى ألا يُسرق تليفونك أبدًا، لكن في حال وقعت السرقة”.

وأعدت الصحيفة قائمة من الإجراءات الاحتياطية لحماية “الحياة الرقمية”، ومن أهمها:

حماية Apple ID

تقترح الصحيفة اتخاذ رمز مرور Password أقوى لهوية Apple الخاصة بك. معرفة الرمز تمنح السارق إمكانية الدخول لكل معلومات المستخدم الشخصية، وأيضا تمنحه القدرة على إلغاء رمز قفل الهاتف والاطلاع على بياناته.

تقترح الصحيفة أن يكون الرمز مكونا من أرقام وحروف كبيرة وصغيرة، بالإضافة إلى رموز مثل %$#.

الرقابة الأبوية

إذا كان الجهاز تابعا لطفل، تأكد من تمكين الرقابة الأبوية، ووضع رمز خاص بالرقابة سيجعل السارق يمر من خلال طبقة أخرى من الحماية قبل أن يتمكن من الدخول إلى البيانات.

استخدام مفتاح أمان

تؤمن مفاتيح USB / NFC حماية قوية للحسابات عبر الإنترنت، بما في ذلك معرف Apple الخاص بك.

وسيحتاج المتسللون إلى المفتاح الفعلي في متناول اليد لإعادة تعيين كلمة مرور Apple الخاصة بك عن بعد.

الحسابات الأخرى

في كثير من الهواتف، يمنح المستخدمون أجهزتهم صلاحية الدخول إلى حسابات جوجل ويوتيوب وحسابات البنوك وغيرها.

افتح هذه الحسابات من جهاز آخر، وقم بتعطيل قدرة الهاتف المسروق على الدخول إليها.

حماية كلمات المرور الخاصة بك

استخدم مدير كلمات مرور تابع لجهة ثالثة يمكن الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة في سلسلة مفاتيح iCloud المضمنة من Apple باستخدام رمز مرور الهاتف.

احذف معلومات عمليات تسجيل الدخول الحساسة بما في ذلك الحسابات المصرفية. ثم قم بإعداد مدير كلمات مرور مستقل، مثل 1Password أو Dashlane ، والذي يطلب كلمة مرور رئيسية في حالة فشل Face ID أو Touch ID.

قم بتثبيت المدير على أجهزة متعددة.

اختيار تطبيق المصادقة الآمنة

يمكن للسارق رؤية رموز التحقق المرسلة إلى رقم هاتفك.

رمز التحقق هذا سيرسل من قبل Apple أوتوماتيكيًا في حال كنت تريد مسح بياناتك عند سرقة الهاتف.

استخدم تطبيق المصادقة المكون من مرحلتين، يتيح تطبيق مثل Authy استخدام Face ID أو Touch ID لفتح التطبيق.

يمنح التطبيق أمانًا إضافيًا من خلال تعيين جهاز آخر أو حساب بريد إلكتروني آخر لاستعادة كلمات السر.

حماية الملفات

استخدم خدمة سحابية أخرى غير Apple Cloud.

بهذه الطريقة ستكون الملفات والصور بأمان في حال اضطررت إلى مسح بيانات هاتفك.

مسح الملفات

في حال تعرض الهاتف إلى السرقة، قم بتسجيل الدخول إلى iCloud من أي متصفح، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر فوق “البحث عن الأجهزة”، ثم حدد الجهاز المسروق.

يمكنك أن تحدد موقع الهاتف المسروق في حال كنت ترغب بتبليغ السلطات، ثم انقر محو iPhone لمسح جميع بيانات الهاتف عن بعد.

بعدها قم بتعليق رقم الهاتف من خلال الاتصال بشركة خدمة الهواتف النقالة لمنع السارق من الاطلاع على الرسائل النصية التي تحمل رموز التحقق.