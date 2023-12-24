8 خطوات ميسّرة.. “الإرشاد الزراعي” توضح آلية تقديم طلبات المزارعين للتحوُّل إلى الإنتاج العضوي

وأضاف في إنفوجرافيك نشره اليوم، أن الخطوة الخامسة تتمثل في قبول التعليمات والشروط للخدمة، ثم تعبئة بيانات الطلب، وإرساله، ومراجعته، من الجهة المختصّة حتى الموافقة عليه.

عبر #منصة_نما … يمكن للمزارعين الراغبين بالتحول للإنتاج العضوي تقديم طلباتهم إلكترونياً بخطوات سهلة وميسرة #مرشدك_الزراعي pic.twitter.com/tgy9m8mW7f — الإرشاد الزراعي (@agri_ext) December 24, 2023