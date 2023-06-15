8 شركات سعودية ناشئة تشارك مع “منشآت” في المعرض الدولي VivaTech

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تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في المعرض الدولي VivaTech في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحضور ومشاركة 8 شركات سعودية ناشئة مدرجة في برنامجي الشركات المليارية وبرنامج طموح لدى منشآت؛ وذلك بهدف تسهيل وصولهم إلى الأسواق العالمية وتحقيق التوسع والنمو عن طريق المساهمة في جذب المستثمرين ودعمهم لاستدامة أعمالهم وتوسعها محلياً وعالمياً.

ويعد المعرض من أكبر الفعاليات التكنولوجية في العالم، كما يشكل فرصة لتوسع الأعمال ونمو الشركات الناشئة والابتكارية، حيث يجمع قادة ورواد الأعمال من أنحاء العالم؛ والشركات الناشئة والمستثمرين والباحثين وصناع القرار، فيما تشارك من خلاله الشركات السعودية لتعرض أفكارها وابتكاراتها في المجال التقني، إضافةً للعديد من الشركات المستفيدة من برنامج “طموح”.

وتعمل “منشآت” من خلال مشاركتها على فتح آفاق التعاون والتوسع في الأسواق العالمية للشركات المشاركة، مع منح تلك الشركات فرصة اكتساب المزيد من الخبرات والمعرفة لضمان توسعها ونمو أعمالها محلياً ودولياً.