8 طرق لشحن الهاتف الذكي بسرعة فائقة

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ينصح خبراء التقنية، بأهمية الحرص على شحن الهاتف بشكل كاف يوميا، وهنا قد تختلف عادات شحن الهاتف من شخص لآخر.

ويوضح الخبراء، أن بعض بعض المستخدمين يشحنون الهاتف قبل النوم، ومنهم من يشحنه بالسيارة، ومنا من يقوم بشحنه عند الضرورة فقط.

زيادة شحن الهاتف

وفي هذا الأمر، كشف موقع “بيتا نيوز” أفضل الطرق لزيادة سرعة شحن الهاتف المحمول: