8 علامات تدل على إصابتك بالقلق المرضي

كشف الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، أبرز 8 أعراض للقلق المرضي.
وقال النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: مرضى القلق، أغلب أعراضهم العضوية تدور حول القلب الذي يحدث به حالة خفقان، نغزات، والرئتين يكون بهما ضيق التنفس والتنهدات”.
وأضاف: “الدماغ يحدث بها الصداع والتنميل، والجهاز الهضمي يعاني منه من القولون العصبي والآم المعدة غير المصحوبة بتقرحات”.
مرضى القلق:
اغلب اعراضهم العضوية تدور حول *القلب:(خفقان، نغزات)
*الرئتين:(ضيق التنفس والتنهدات)
*الدماغ: الصداع والتنميل
*الجهاز الهضمي:القولون العصبي والآم المعدة غير المصحوبة بتقرحات.
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) December 11, 2022