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8 علامات تدل على إصابتك بالقلق المرضي

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 11 ديسمبر 2022 - 8:00 مساءً

كشف الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، أبرز 8 أعراض للقلق المرضي.

وقال النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: مرضى القلق، أغلب أعراضهم العضوية تدور حول القلب الذي يحدث به حالة خفقان، نغزات، والرئتين يكون بهما ضيق التنفس والتنهدات”.

وأضاف: “الدماغ يحدث بها الصداع والتنميل، والجهاز الهضمي يعاني منه من القولون العصبي والآم المعدة غير المصحوبة بتقرحات”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 11 ديسمبر 2022 - 8:00 مساءً
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wafaa elshahat

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