أبرز الموادمنوعات

8 قتلى خلال حفل موسيقي في الكونغو

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 31 أكتوبر 2022 - 12:51 صباحًا

المناطق_أ ف ب

قُتل ثمانية أشخاص، هم سبعة متفرّجين وشرطي، في تدافع خلال حفل للموسيقي الكونغولي فالي إيبوبا نُظّم مساء أمس في أكبر ملعب في كينشاسا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكونغولية، اليوم، عن قائد الشرطة في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال الجنرال سيلفان كاسونغو: «قُتل ثمانية أشخاص، بينهم شرطي، في حفل للمغني فالي إيبوبا في ملعب الشهداء».

ونقلت وكالة الأنباء الكونغولية عن ضابط في الشرطة كان موجوداً في مكان الحادث قوله إن تدافعاً تسبب في حالات اختناق بصفوف المتفرجين وبسقوط قتلى.

وكان الملعب، الذي يتّسع لثمانين ألف مقعد، مزدحماً جداً، واحتشد معجبو النجم البالغ 44 عاماً الذي يمزج بين الأنغام الأفريقية التقليدية والموسيقى الحضرية حتى في الممرات، وفق أحد الشهود.

وقالت وكالة الأنباء الكونغولية إن الشرطة كانت منتشرة لتأمين الملعب ومنصة كبار الشخصيات والمدرجات، لكن لشدة ضغط الجماهير، لم يستطع عناصرها الصمود لفترة طويلة.

أخبار قد تهمك

وأشارت الوكالة إلى أن إيبوبا وصل بعد ساعات عدة من الوقت المحدّد لبدء الحفل الموسيقي.

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 31 أكتوبر 2022 - 12:51 صباحًا
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى